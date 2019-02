Koning Felipe en koningin Letizia hebben donderdag op de tweede dag van het bezoek van het Peruaanse presidentiële paar aan Spanje hun gasten meegenomen naar de opening van de internationale hedendaagse kunstbeurs ARCOMadrid.

De 38e editie van ARCOMadrid zet dit jaar Peru in de schijnwerpers. De kunstbeurs loopt van 27 februari tot en met 3 maart; in totaal staan er 203 galeries uit 31 landen. Felipe, Letizia en president Martín Alberto Vizcarra kregen een rondleiding over de beurs, bekeken kunstwerken en knoopten her en der een gesprekje aan met kunstenaars, zo blijkt uit foto’s op de twitterpagina van het koninklijk huis.

Onbekend is of Felipe bij het metershoge beeld van zichzelf is langsgegaan. De levensechte sculptuur, gemaakt door de controversiële kunstenaars Santiago Sierra en Eugenio Merino, toont de Spaanse vorst in een blauw pak terwijl hij met zijn armen omlaag in de verte kijkt. Wie het beeld koopt moet een contract ondertekenen waarin staat dat de namaak-Felipe binnen twaalf maanden wordt verbrand.

Donderdagavond wordt nog een receptie gehouden in het Koninklijk Paleis, aangeboden door de Peruaanse president.