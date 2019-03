Harry en Meghan hadden zaterdagavond een muzikale date. De Britse royals waren aanwezig bij Tina: The Musical op West End in Londen. “We waren uitgelaten en vereerd om de hertog en hertogin van Sussex gisteravond te mogen verwelkomen bij de show”, is te lezen op de officiële Instagram- en Twitter-account van de musical over zangeres Tina Turner.

Het koppel gaat wel vaker samen naar het theater. Zo bezochten Harry en Meghan in januari nog een show van Cirque du Soleil en genoten ze vorig jaar van de musical Hamilton.

Meghan is daarnaast sinds begin dit jaar beschermvrouwe van het National Theatre, de schouwburg in Londen.