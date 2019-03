Prinses Beatrix opent dinsdag 2 april de tentoonstelling ‘The Garden of Earthly Worries’ van Daniel Libeskind in de tuin van Paleis Het Loo in Apeldoorn.

‘The Garden of Earthly Worries’ is een presentatie van vier metalen sculpturen van circa vier meter hoog van de Pools-Amerikaanse architect. Libeskind heeft de beeldhouwwerken speciaal ontworpen voor de tuin van Paleis Het Loo. De sculpturen symboliseren de elementen ozon, distikstofmonoxide (lachgas), methaan en koolstofdioxide.

De kunstenaar noemt deze gassen bijproducten van menselijk handelen, die schade toebrengen aan de natuur. Met de sculpturen wil Libeskind een contrast creëren met de 17de-eeuwse paleistuin.

Het is voor het eerst dat er hedendaagse kunst wordt getoond in de tuin van Paleis Het Loo. De beelden zijn de komende jaren in de tuin te bezichtigen.