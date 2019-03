Prinses Beatrix onthult op 13 april in Bergeijk een reconstructie van een tegelreliëf van kunstenaar Ad Dekkers. Aansluitend brengt ze een bezoek aan een tentoonstelling waar alle maquettes van Dekkers bij elkaar zijn gebracht, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst aangekondigd.

Ad Dekkers (1938-1974) geniet faam voor zijn reliëfs en abstract-geometrische werken. Het reliëf dat Beatrix onthult is 9 bij 18 meter en in 1971 aangebracht in de toenmalige middelbare technische school in Gouda. Door uitbreiding van de school verdween het kunstwerk.

Erfgoedvereniging Heemschut en Bruns B.V. reconstrueren het kunstwerk in het park van Bruns B.V. De prinses is beschermvrouwe van de erfgoedvereniging. Naast de onthulling en het bezoek aan de tentoonstelling zal Beatrix ook spreken met kunstenaars en vertegenwoordigers.