Fergie vraagt geld na brand in Sierra Leone

Sarah Ferguson, de hertogin van York, heeft op Instagram een oproep geplaatst om de armste kinderen in Sierra Leone te steunen. Zij roept haar volgers op geld te doneren aan Street Child, een goededoelenorganisatie waar zij beschermvrouwe van is.

“Ik was drie weken geleden in Freetown, in een van de armste wijken van Sierra Leone”, schrijft Fergie. “Ze hebben zo weinig en ze proberen hun leven toch op te bouwen op een vuilnisbelt. Een grote brand heeft de woningen van honderden bewoners vernietigd.”

Er vielen geen doden, voegt de hertogin van York daar aan toe. “Maar veel mensen zijn alles verloren en leven nu noodgedwongen in de open lucht.” Sarah Ferguson zet zich al lange tijd in voor het arme Afrikaanse land.