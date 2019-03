Koning Willem-Alexander was dinsdag in zijn eentje op werkbezoek in Harderwijk, maar zijn gezin was er toch een beetje bij. Tijdens een rondleiding bij AWL-Techniek kreeg hij een bijzonder cadeau: een plastic enveloppe met daarin een afbeelding van het koninklijk gezin en een brief aan de koning.

Aan de hand van onder meer de gele enveloppe illustreerde AWL-Techniek, dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van high-end geautomatiseerde verbindingstechnologieën, de lasertechniek waarmee het bedrijf werkt. De briefomslag met een afdruk van een van de foto’s die Erwin Olaf van het koninklijk gezin maakte, kwam uit een 3d-printer rollen. Een robot overhandigde het presentje aan Willem-Alexander.

Bij AWL-Techniek bezocht de koning de assemblagehal, waar hij met medewerkers sprak over hun werk en toekomst. Ook nam Willem-Alexander een kijkje in het Experience Center, waar met testopstellingen proefseries gedraaid kunnen worden.

Stoelen

Voordat de koning AWL-Techniek bezocht, ging hij langs bij Joustra Stoelverzorgers. Daar zag hij met eigen ogen hoe stoelen werden gefabriceerd en opgeknapt. Bij de industriële meubelstoffeerderij werken voornamelijk mensen met een functionele beperking. Met een aantal van hen sprak Willem-Alexander over hun ervaringen.

De werkbezoeken sluiten aan bij het thema van de nieuwjaarsontvangst van dit jaar. In januari hieven Willem-Alexander en Máxima het glas met onder anderen vertegenwoordigers uit de Nederlandse maakindustrie. Begin december bezocht Willem-Alexander als voorbereiding op de nieuwjaarsontvangst al twee bedrijven in Helmond die model staan voor de maakindustrie.