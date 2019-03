Koningin Máxima viert volgende maand feest met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het Nibud bestaat veertig jaar en organiseert daarom op donderdag 18 april het jubileumcongres Geld & Gedrag. Máxima woont het congres bij, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Tijdens het congres presenteert de directeur van het Nibud, Arjan Vliegenthart, de onderzoeksresultaten van ‘Geldzaken in Praktijk 2018/2019’, een driejaarlijks Nibud-onderzoek naar de inkomsten, uitgaven en het financiële gedrag van Nederlanders. Daarnaast buigen driehonderdvijftig professionals zich over de vraag wat de komende veertig jaar nodig is om mensen te helpen bij het in balans houden van hun inkomsten en uitgaven.

Máxima is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken, waar het Nibud lid van is. In deze functie vraagt de koningin aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld, met name voor kinderen en jongeren.