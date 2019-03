Een brief van prins Harry en zijn vrouw Meghan prijkt sinds deze week in een Groningse brandweerkazerne. In oktober, vlak nadat de hertog en hertogin van Sussex de komst van hun eerste kind aankondigden, stuurden de brandweerlieden “uit een lolletje” kraamcadeautjes naar Londen. Woensdag viel een bedankbrief op de deurmat.

“Ik zit al heel lang bij de brandweer, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt brandweerman Jans Wiersema tegen Dagblad van het Noorden. “Je stuurt uit een lolletje een doosje naar Engeland en dan krijg je zo’n keurig nette brief terug. Echt prachtig.” De bedankbrief is inmiddels ingelijst en krijgt een mooi plekje in de kazerne.

Het pakketje bevatte naast een rompertje en slabbetje een presentje met een serieuze boodschap: een folder over hoe je een kind (beter) kunt beschermen tegen brandwonden. “Want daar gaat het om”, aldus Wiersema. “De actie heet niet voor niets ‘maak van je roze wolk geen rookwolk’. Kinderen kunnen veel beter beschermd worden, maar veel ouders weten dat niet.”

De brandweer Groningen wil ouders bewust maken van de brandgevaren die jonge kinderen lopen. Ook een inspectie thuis behoort tot de mogelijkheden, maar of Wiersema en zijn collega’s binnenkort naar Londen moeten is nog niet bekend. “We hebben nog geen melding gehad dat we in dat paleis ook mogen gaan controleren”, grapt de brandweerman. “Maar we zijn allang blij met zo’n attentie.”