Soms gaat het er wat “ruw” aan toe, maar desondanks is Pieter van Vollenhoven bijzonder positief over Twitter. Dankzij het sociale medium blijft de echtgenoot van prinses Margriet, die in april 80 jaar wordt, actief. Dat zegt Van Vollenhoven in een interview met het magazine Oranje Boven.

“Als je ouder wordt en je in het leven ook nog actief wilt blijven, dan heb ik de informatie van mijn twittervrienden en -vriendinnen hard nodig”, aldus Van Vollenhoven. Toch hebben de onlinegesprekken ook nadelen. “Soms gaat het er wat ruw aan toe, maar de vele verschillende geluiden en reacties spreken mij toch zéér aan.”

Via Twitter deelt Van Vollenhoven niet alleen historische feitjes en dierenfilmpjes. Ook geeft hij met enige regelmaat zijn mening over veiligheidsonderzoek en de positie van slachtoffers, onderwerpen die hem al jarenlang aan het hart gaan. Aandacht vragen voor misstanden is volgens de voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp en oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog steeds hard nodig. “De praktijk is weerbarstig. Al onze inspanningen ten spijt en ondanks alle wetten en mooie woorden is de werkelijkheid anders.”