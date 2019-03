De Noorse prinses Märtha-Louise heeft een bezoek gebracht aan Finland. Ze was in de plaats Otava om haar boek over hoogsensitiviteit te presenteren. Co-auteur Elisabeth Nordeng was ook bij de presentatie aanwezig.

Märtha-Louise is zelf hoogsensitief. Daar schreef ze, samen met Nordeng, twee boeken over. In haar nieuwe boek beschrijft ze haar opvoeding en hoe ze omging met hoogsensitiviteit. Zo vertelt ze hoe ze ontdekte dat ze ‘anders’ was. Ook gaat ze in op hoe haar omgeving op haar gedrag reageerde.

Aan haar Finse toehoorders vertelde de prinses hoe belangrijk haar omgang met paarden voor haar is. Ze vertelde dat ze in de stal tot rust komt. “Het opruimen en schoonmaken van de stallen geeft mij rust. Het maakt mijn hoofd leeg”, ze ze.

Het boek, dat in het Nederlands ‘Hooggevoelig gebore’ heet, is in Scandinavië al op de markt. De Nederlandse vertaling verschijnt over een paar weken.