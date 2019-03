Koning Willem-Alexander heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan twee zorginstanties in Brabant. De koning ging langs bij zorgcoöperatie Tot uw Dienst in Lieshout en dorpscoöperatie Lierop leeft in Lierop, dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt.

Tijdens zijn bezoek aan Tot uw Dienst, dat huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en verzorging en verpleging biedt, sprak de koning in de nabijgelegen sporthal De Klumper met betrokkenen. Het gesprek ging over de ontwikkeling van de zorgcoöperatie van een vrijwilligersorganisatie naar een sociale onderneming. Ook werden de aangeboden diensten, als familiezorg en ondersteuning van mantelzorgers, besproken. Aansluitend ontmoette de Koning in het tegenovergelegen Franciscushof cliënten en mantelzorgers.

Vervolgens ging Willem-Alexander langs bij Lierop leeft, dat ouderen- en thuiszorg biedt en aandacht heeft voor wonen en opvoeden. In dorpshuis De Vurherd sprak de koning met bestuursleden over de ontstaansgeschiedenis van de coöperatie. Ook kwamen de verschillende diensten aan bod, zoals dagbesteding, uitleen van hulpmiddelen en wonen met dementie. Aansluitend sprak Willem-Alexander met een maatjeskoppel en deelnemers aan een diner voor 55+’ers.

Afsluitend vond een gesprek plaats over zorgcoöperaties in het algemeen. Het thema van dit gesprek was hoe gezamenlijk de ontwikkeling naar een sociale onderneming versneld kan worden. Naast vertegenwoordigers van diverse zorginitiatieven waren hierbij ook een zorgverzekeraar en bestuursleden van Nederland Zorgt Voor Elkaar, de organisatie waar beide coöperaties bij aangesloten zijn, aanwezig.