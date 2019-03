Prins Charles en zijn zonen William en Harry gaan begin april samen naar de wereldpremière van de nieuwe Netflix-natuurdocumentairereeks van David Attenborough. De drie laten hun vrouwen thuis waardoor een zeldzaam familie-uitje als trio op het programma staat.

Charles, William en Harry komen regelmatig samen voor publieke familieaangelegenheden zoals Commonwealth Day of recentelijk nog het jubileumfeestje van Charles. In Buckingham Palace werd gevierd dat hij vijftig jaar geleden de titel prins van Wales kreeg, en daar waren alle belangrijke personen uit de Britse koninklijke familie bij. Zeldzaam is echter een uitstapje als trio.

De première van de documentaire Our Planet vindt plaats op 4 april in het Natural History Museum. Het onderwerp ligt Charles, William en Harry alle drie nauw aan het hart. De prinsen spreken geregeld hun zorgen uit over de toekomst van de aarde.

Prins William weet al een beetje wat hij kan verwachten. Hij interviewde David Attenborough in januari tijdens het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. De hertog van Cambridge vroeg de 92-jarige natuurdocumentairemaker onder meer naar de gevaren van klimaatverandering.