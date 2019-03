Koning Filip en koningin Mathilde vertrekken zondag voor een vierdaags staatsbezoek naar Zuid-Korea. Het bezoek zal zich beperken tot de hoofdstad Seoel, waar Filip de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zal ontmoeten. Koningin Mathilde treft op haar beurt de echtgenote van de president en klassieke zangeres Kim Jung-sook, en de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki Moon.

De koning en koningin zullen tijdens hun bezoek eer bewijzen aan de Belgische soldaten die zijn gesneuveld tijdens de Koreaanse Oorlog. Dat doen zij door een krans te leggen op de nationale begraafplaats van Seoel en door langs te gaan bij het Belgische monument op de gedenkplaats voor oorlogsslachtoffers.

Verder zal het koninklijk paar verschillende colleges bijwonen die vanwege hun bezoek worden georganiseerd. Die gaan onder andere over ‘smart cities’ en de circulaire economie, maar er is ook een taekwondo-show. Voor economie is veel aandacht tijdens het bezoek: in het kielzog van de koning en koningin reist een honderdtal bedrijven mee. Voor dinsdag- en woensdagavond staan een staatsbanket en een Belgisch concert op de planning

Het koninklijk paar wordt op het bezoek vergezeld door de minister-president van Brussel Rudi Vervoort, de minister-president van het Franse gedeelte van België Rudy Demotte en de minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem. Namens Vlaanderen gaat de minister van Economie Philippe Muyters mee.