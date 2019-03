Het Spaanse koningspaar is maandag in het presidentieel paleis in Buenos Aires bijzonder warm ontvangen door president Mauricio Macri en zijn vrouw Juliana Awada. Zij verwelkomden de Spaanse gasten aan het begin van hun staatsbezoek aan Argentinië. “Het is een eer en een vreugde om hen namens alle Argentijnen te begroeten”, aldus de president in een bericht op sociale media.

Voor koning Felipe is het zijn achtste staatsbezoek sinds zijn aantreden in 2014 en pas het derde aan Latijns-Amerika, na eerdere bezoeken aan Mexico en Peru. Als prins was hij vaker in Argentinië, voor het laatst nog in 2013 om daar de kandidatuur van Madrid te bepleiten voor het organiseren van de Olympische Spelen van 2020. Die missie slaagde destijds niet.

In de Casa Rosada, het ‘roze huis’, in het centrum van Buenos Aires, vonden na de welkomstceremonie ook meteen de eerste besprekingen plaats. Koningin Letizia en Juliana Awada lieten politiek en economie aan hun echtgenoten en bereidden zich voor op een conferentie over zeldzame en weinig voorkomende ziekten.

Het gezelschap vertrok daarna naar la Quinta de Olivos, de presidentiële residentie aan de rand van de stad. Daar bood Macri zijn bezoekers een privélunch aan, zoals hij dat enkele jaren geleden op dezelfde plek ook deed toen koningin Máxima voor de VN op bezoek was in haar geboorteland. De Deense koningin Margrethe kreeg bij haar staatsbezoek een week geleden de lunch geserveerd in het minder intieme Casa Rosada.

Koning Felipe en koningin Letizia sluiten maandagavond de eerste dag van hun staatsbezoek af met een galadiner in het Centro Cultural Kirchner, het omgebouwde hoofdpostkantoor van Buenos Aires direct achter het presidentieel paleis.