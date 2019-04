Het is een vraag die veel Britse royaltyfans bezighoudt: kiest Meghan voor de bevalling voor de Lindo Wing van het St Mary’s Hospital in Londen, waar ook haar schoonzus Catherine de kinderen baarde?

De Lindo Wing is een ziekenhuisvleugel van het St Mary’s Hospital, waar ook prins Harry en prins William ter wereld kwamen. Recenter zagen prins George, prinses Charlotte en prins Louis het levenslicht in het private deel van het ziekenhuis. Personeel van St Mary’s Hospital is volgens Britse media gevraagd eind april, begin mei geen vakantiedagen op te nemen.

Of dit betekent dat ook Meghan haar kinderen in Londen op de wereld zet, is nog maar de vraag. Mogelijk kiezen de hertog en hertogin van Sussex voor een ziekenhuis dichterbij hun nieuwe huis, Frogmore Cottage op het landgoed Windsor. Op dertig minuten rijden ligt het Frimley Park Hospital in Surrey, waar ook de kinderen van prins Edward en zijn vrouw Sophie zijn geboren.

De Lindo Wing is vanuit Windsor minimaal een uur rijden en mogelijk meer als het verkeer in Londen tegenzit. Meghan kan er wel rekenen op een eersteklas behandeling. De vleugel staat bekend als vijfsterrenlocatie, met privékamers en en-suite badkamer, aan te vullen met massage en een high tea om de geboorte te vieren. Aan dit alles hangt wel een prijskaartje van 6000 Britse pond per nacht, omgerekend bijna 7000 euro.