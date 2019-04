Dennis Verbaas heeft zondag op het internationale racecircuit van Sepang een ontmoeting gehad met de Yang di-Pertuan Agong, sultan Abdullah, de koning van Maleisië. Die kwam met zijn vrouw koningin Azizah een kijkje nemen bij de 2019 GT World Challenge Asia. Aan die wedstrijd doet ook de zwager van Dennis mee, prins Abdul Rahman van Johor. De prins, uitkomend onder de naam Jefri Ibrahim, is ook een neef van de koning.

De uit Lisse afkomstige Dennis, die voor zijn huwelijk met prinses Aminah van Johor de nieuwe namen Muhammad Abdullah aannam, heeft de eind januari aangetreden koning in familieverband al eerder ontmoet. De echtgenote van de koning is namelijk een zus van Aminah’s vader. Het Maleisische koningspaar werd bij aankomst op het circuit dan ook begroet door de koninklijke familie van Johor.

Aminah’s vader sultan Ibrahim ontbrak vanwege verblijf in het buitenland, maar hij had zijn vrouw Zarith op het hart gedrukt te gaan kijken naar de verrichtingen van hun jongste zoon. Die is een half jaar geleden begonnen met de autosport en maakte zaterdag zijn debuut. Samen met zijn professionele teamgenoot Jazeman Jaafar finishte hij in zijn eerste race vanuit twintigste positie nog als derde.

,,Het was geweldig om te zien hoe zijn harde werk en trainen van de afgelopen maanden tot succes leidden”, vertelde de sultana aan de Royal Press Office. Maar ze gaf toe dat haar eerste zorg was geweest dat haar zoon veilig en wel zou rijden.