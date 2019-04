Koningin Máxima is volgende maand bij de opening van de internationale conferentie Future of Health Coverage. In het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam zorgt de vorstin voor de openingstoespraak, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De conferentie richt zich op de rol van mobiele technologie voor structurele verbetering van de gezondheidszorg in met name ontwikkelingslanden. Máxima is aanwezig in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Ze richt zich in haar speech in het bijzonder op het belang van ziektekostenverzekeringen en veilige spaarmogelijkheden.

Future of Health Coverage wordt georganiseerd door Financial Times in samenwerking met het Joep Lange Instituut en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking neemt deel aan een dialoog over het belang van internationale samenwerking voor Global Health.