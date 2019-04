Pieter van Vollenhoven wil samen met de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) onderzoeken hoe burgers gemotiveerd kunnen worden om meer handelend op te treden in geval van geweld en agressie. “Dit in plaats van alleen maar te kijken, fotograferen of te filmen!”, aldus Van Vollenhoven woensdag.

Handvatten daarvoor zijn het Noodweerartikel uit 1886 en het Burgerarrest uit 1921 die burgers altijd al de ruimte hebben gegeven om in te grijpen. Rechters hebben die artikelen echter altijd beperkt uitgelegd, uit angst voor eigenrichting, meldt de Stichting in een persbericht.

“Maar de tijden zijn gelukkig aan het veranderen en een beroep op noodweer wordt meer en meer gehonoreerd. Ook als een gevecht met een inbreker voor de inbreker verkeerd afloopt, wordt nu gesproken over het ‘risico van de inbreker’.” Volgens SMV is het de moeite waard om diepgaand te verkennen wat allemaal mogelijk zou kunnen zijn: “Heel vaak ligt nu het accent op het filmen van wat er gebeurt en ingrijpen? Nee, dat doen anderen wel.”

Handelend ingrijpen van een aantal moedige burgers wordt woensdag in Rotterdam beloond met de Pieter van Vollenhoven Penning. Die worden door Van Vollenhoven zelf uitgereikt aan iemand die een man redde die op het spoor was gevallen, aan een vrouw die zelf haar verkrachter wist op te sporen, aan een politieman die een gewonde vrouw lange tijd ondersteunde en aan een vrouw die met een paar rake trappen een inbreker wist te verjagen.