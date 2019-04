De achtste editie van de Koningsspelen wordt volgend jaar gehouden op vrijdag 24 april. Dat heeft de organisatie van het sportieve evenement voor basisscholen vrijdag bekendgemaakt. Koning Willem-Alexander gaf eerder op de dag in Lemmer met de onthulling van een watertappunt het startsein voor de zevende editie die in het teken staat van water drinken.

De Koningsspelen, die in 2013 in het kader van de inhuldiging van Willem-Alexander als koning voor het eerst werden gehouden, vinden dit jaar een week eerder plaats dan gebruikelijk. De spelen staan gepland op de laatste vrijdag voor Koningsdag, maar omdat die vrijdag dit jaar samenvalt met Goede Vrijdag is het festijn een week naar voren gehaald.

Koningin Máxima kon er mede daardoor niet bij zijn. Zij is in haar VN-functie in Washington DC bij de voorjaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank. De koning vertelde in Lemmer dat zijn net twaalf geworden jongste dochter, prinses Ariane, dit jaar met de Wassenaarse Bloemcampschool voor het laatst meedeed. Volgend jaar zit ze in de eerste klas van het Haagse Sorghvliet-gymnasium.