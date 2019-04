Prins Louis, de jongste spruit van de hertog en hertogin van Cambrigde, viert dinsdag zijn eerste verjaardag. Kensington Palace heeft ter gelegenheid daarvan foto’s van Louis verspreid die zijn gemaakt door zijn moeder Catherine.

Op de foto’s toont Louis zijn aanstekelijke lach, mollige wangen en zijn eerste melktanden. Het broertje van prins George en prinses Charlotte poseert voor zijn moeder in het gras, waarbij zijn rode trui best vies mocht worden.

Catherine maakte de foto’s eerder deze maand in de tuin van hun huis in Anmer Hall in Norfolk. Prins Louis is de vijfde in de lijn van de Britse troonopvolging. Louis werd op maandag 23 april 2018 geboren in het St. Mary’s Hospital in Londen. Voluit heet hij prins Louis Arthur Charles van Cambridge.