De Amerikaanse president Donald Trump zal even moeten slikken wanneer hij wordt bijgepraat over zijn staatsbezoek in juni aan koningin Elizabeth. De gedroomde logeerpartij op Buckingham Palace gaat namelijk niet door. Vanwege de restauratie en renovatie van het paleis zijn er geen kamers waar zijn staf kan slapen. De president zal waarschijnlijk moeten uitwijken naar de residentie van de Amerikaanse ambassadeur.

Naar verluidt kijkt Trump al heel lang uit naar het staatsbezoek aan de Queen, waarvoor hij al meteen na zijn inauguratie werd uitgenodigd. Zijn voorgangers Barack Obama en George W. Bush werden tenslotte ook met al het gebruikelijke sprookjesachtige ceremonieel door de koningin ontvangen. Die eer moest hem uiteraard ook te beurt vallen.

Het Britse publiek en een deel van de politiek verzetten zich tegen de visite en Trump besloot er vanwege de protesten geen haast mee te maken. Een werkbezoek en een kopje thee op Windsor Castle waren vorige zomer voorlopig voldoende. Het staatsbezoek bleef voorbehouden aan koning Willem-Alexander, die nog wel in de Belgische suite van Buckingham Palace terechtkon. Pas daarna werd begonnen met het leeghalen van de oostelijke kant van het paleis. De suite bleef weliswaar nog ingeruimd, maar de kamers voor het gevolg niet.

Trump-ballon

Anders dan de Nederlandse koning zal Trump naar het zich laat aanzien ook geen rijtoer krijgen over de Mall. De koningin ontvangt haar staatsgasten meestal op Horse Guards Parade en neemt ze dan mee voor een ritje naar Buckingham Palace. Om veiligheidsredenen werd daar bij het bezoek van president Obama al vanaf gezien en de nu reeds aangekondigde massademonstraties tegen de komst van Trump geven de politie een extra reden de rijtoer af te raden.

Vorig jaar tijdens het korte werkbezoek verscheen een gigantische ballon in de lucht die Trump voorstelde als een boze, oranje baby, inclusief luier. De bedenkers van dat ludieke protest willen nu toestemming krijgen en geld inzamelen om een nog veel grotere variant op te laten, om er zeker van te zijn dat het ook Trump niet kan ontgaan.