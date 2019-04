Kroonprinses Mette-Marit reist dit jaar niet met een literatuurtrein door Noorwegen, maar pakt in Oslo de metro. Vanwege de chronische longziekte waarmee de Noorse kroonprinses kampt is ervoor gekozen wat minder grote afstanden af te leggen, meldt de krant Verdens Gang.

Woensdag 8 en donderdag 9 mei reist Mette-Marit ondergronds door de Noorse hoofdstad om meer aandacht te vragen voor lezen en literatuur. De echtgenote van kroonprins Haakon krijgt gezelschap van schrijvers en slamdichters. Net zoals voorgaande jaren maakt de kroonprinses verschillende tussenstops in bibliotheken en boekhandels.

“Ik ben dol op lezen en ben bang dat het verdwijnt”, liet Mette-Marit weten aan Verdens Gang. De kroonprinses initieerde de literatuurtrein in 2014 om lezen te stimuleren. “Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een boek is.” Met haar boekentrein, nu dus een boekenmetro, probeert Mette-Marit schrijvers van verschillende genres in contact te brengen met nieuwe lezers. In tegenstelling tot voorgaande jaren voert de kroonprinses niet meer alle gesprekken zelf, maar krijgt ze hulp van een presentator.

Ook op die manier moeten de ritten met de boekenmetro minder zwaar worden voor Mette-Marit. Vorig jaar werd bij de kroonprinses een ongebruikelijke variant van longfibrose geconstateerd. Bij longfibrose wordt zuurstof niet goed opgenomen waardoor patiënten benauwd of kortademig kunnen worden. Mette-Marit merkte de afgelopen jaren dat haar conditie achteruitging. Zij en Haakon maakten het nieuws in oktober bekend omdat de ziekte gevolgen heeft voor Mette-Marits agenda.