De Luxemburgse bevolking kan vanaf maandagmiddag afscheid nemen van de vorige week dinsdag overleden groothertog Jean. Om 14 uur gaan de deuren van het groothertogelijk paleis open om gelegenheid te geven de laatste eer te bewijzen aan het voormalige staatshoofd.

De Luxemburgers krijgen daarvoor al twee uur de tijd om naar het paleis te komen. Ook de rest van de week is de in het paleis ingerichte rouwkapel te bezoeken. Voor het laatst kan dat vrijdagmiddag tussen 14 en 16 uur. Daarna wordt alles in gereedheid gebracht voor de uitvaart in de kathedraal van Luxemburg, waar de uitvaartmis zaterdag om 11 uur begint.

Het stoffelijk overschot van groothertog Jean is zondag onder grote belangstelling van het kasteel in Colmar-Berg overgebracht naar het paleis. Bij aankomst aldaar luidden de kerkklokken van de nabijgelegen kathedraal en applaudisseerden de rijen dik staande belangstellenden als teken van respect. De lijkauto werd gevolgd door een lange stoet auto’s met leden van de groothertogelijke familie.

Het hof verspreidde aan het einde van de middag een opname van de rouwkapel, waar de hele familie zich had verzameld. Op de eerste rij de vijf kinderen van Jean, daarachter met hun partners en het erfgroothertogelijk paar en daar weer achter de overige kleinkinderen.