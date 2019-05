Prinses Beatrix gaat naar de viering van het 250-jarig bestaan van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte. Het jubileum vindt op 7 juni plaats op het stadhuis in Rotterdam, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Beatrix is beschermvrouwe van het genootschap, dat op 3 juni 1769 werd opgericht in Rotterdam. De vereniging is daarmee een van de oudste wetenschappelijke verenigingen van het land. Onder het motto ‘Certos Feret Experientia Fructus’ ofwel ‘de ondervinding zal betrouwbare voortbrengselen geven’ levert het genootschap een bijdrage aan de wetenschappelijke en industriële ontwikkeling van Nederland.

De prinses krijgt tijdens de viering een speciaal jubileumboek uitgereikt en onthult de winnaar van een prijsvraag.