Vlak voor het begin van de kroningsplechtigheden van de Thaise koning Vajiralongkorn is bekend geworden dat hij een vrouw heeft. De 66-jarige vorst is in het huwelijk getreden met Suthida Tidjai, die per direct koningin van Thailand is.

Het nieuws komt drie dagen voor Vajiralongkorns officiële kroning. De 40-jarige Suthida, een voormalige stewardess, werd in 2014 benoemd als vicecommandant van de lijfwacht van de toenmalige kroonprins. In 2016 maakte hij haar generaal. De verhalen over de relatie tussen de twee deden al langer de ronde, maar werden tot woensdag ontkend.

Zaterdag begint de Thaise kroningsceremonie die duurt tot en met maandag. Vajiralongkorn kwam in 2016 op de troon na het overlijden van zijn vader Bhumibol, die zeventig jaar had geregeerd.

Scheidingen

Het huwelijk met Suthida is Vajiralongkorns vierde. Hij trouwde in 1977 met zijn nichtje Soamsawali, een huwelijk dat was gearrangeerd door koningin Sirikit. Maar al voor de bruiloft had de toenmalige kroonprins een verhouding met Sujarinee Vivacharawongse. Die zou zijn tweede echtgenote worden. In 1991 werd de scheiding uitgesproken en in 1994 huwde Vajiralongkorn de actrice Sujarinee, bij wie hij toen al vijf kinderen had.

Het tweede huwelijk liep al na twee jaar op de klippen. In 2001 trouwde Vajiralongkorn met zijn derde vrouw Srirasmi, maar ook dat huwelijk werd, in 2014, ontbonden. Met haar kreeg Vajiralongkorn een kind, hetzelfde aantal als zijn eerste huwelijk had opgeleverd.

Suthida kwam al eerder in beeld. In de crematiestoet van Bhumibol liep ze vooraan, vlak naast Vajiralongkorn.