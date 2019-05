Pieter van Vollenhoven heeft een heerlijke Bevrijdingsdag achter de rug. De man van prinses Margriet was in Wageningen bij een herdenking en het jaarlijkse Bevrijdingsdefilé.

“Het was op deze Bevrijdingsdag een feest om weer in Wageningen te mogen zijn”, twitterde Pieter. “Een inspirerende herdenkingsbijeenkomst en een indrukwekkend defilé.” Van Vollenhoven schoof in de Johannes de Doperkerk aan bij een bijeenkomst ter gelegenheid van de nationale herdenking van de capitulaties van de Duitse en Japanse bezettingsmacht in Nederland en het voormalig Nederlands-Indië. Aansluitend was hij bij het Bevrijdingsdefilé, een jaarlijks eerbetoon aan de bevrijders.

Pieter mocht even plaatsnemen in een van de historische wagens. “Ik mocht een stuk meerijden in deze commando Dodge uit 1942 met Ank Peters. Hartelijk dank!!”