Brian May, Roger Taylor en John Deacon beleefden een financieel goed jaar dankzij de film Bohemian Rhapsody. De nog levende leden van Queen zijn door de inkomsten van de biopic nu gezamenlijk voor de eerste keer rijker dan de echte Queen. De Britse koningin Elizabeth welteverstaan.

Volgens The Sunday Times zijn May, Taylor en Deacon goed voor een gezamenlijk fortuin van in totaal 445 miljoen pond (523 miljoen euro). En dit bedrag zal alleen maar oplopen. De drie mannen mogen naar verwachting dit jaar elk nog eens 25 miljoen pond (ruim 29 miljoen euro) bijschrijven op hun rekening.

De 93-jarige koningin Elizabeth zou ondertussen ongeveer 370 miljoen pond (414 miljoen euro) waard zijn. Haar fortuin zal de komende tijd waarschijnlijk niet aanzienlijk toenemen, blijkt uit de jaarlijkse The Sunday Times Rich List die volgende week verschijnt.