Ze verschijnt in het openbaar zonder make-up, in joggingbroek met een petje op haar rommelige kapsel, en knuffelt echtgenoot Mike Tindall voor het oog van de natie én de klikkende camera’s van de pers. Zara Tindall is altijd en overal zichzelf. Oók wanneer ze zich in een oogverblindende designer-outfit – wél steevast met die typische Zara-touch – op een officiële gelegenheid van de Windsors laat zien. De 37-jarige dochter van prinses Anne en haar eerste echtgenoot Mark Phillips wordt door de Britten enorm bewonderd om haar eigenheid en haar ‘gewoonheid’.

Hoewel moeder Anne de dochter is van koningin Elizabeth en de titel The Princess Royal draagt, is Zara geen prinses. Die titel wordt via de mannelijke lijn voortgezet, en haar vader Mark Phillips is geen prins. Maar koningin Elizabeth bood Anne aan haar kinderen – Zara heeft een vier jaar oudere broer Peter – toch de titels prins en prinses te geven. Anne en Mark weigerden dit echter. Ze wilden hun kinderen een zo gewoon mogelijke jeugd geven, en wisten dat dit zónder titel een stuk eenvoudiger zou zijn. Peter en Zara zijn hun ouders daar dankbaar voor. In een krant vertelde Zara: ‘We hebben veel geluk gehad. Omdat onze ouders ons geen titels gaven, hebben we een enigszins normale opvoeding en jeugd gehad. Zodra je een titel hebt, is het moeilijk die van je af te schudden. Gelukkig besloten mijn ouders dat wij geen titel kregen en zodoende konden we alle dingen doen die op ons pad kwamen.’

Op school – eerst Beaudesert Park School in Stroud, daarna Port ­Regis School in Shaftesbury en vervolgens Gordonstoun in het Schotse Moray – blinkt Zara uit in allerhande sporten, zoals hockey, atletiek en gym. Later studeert ze aan de Universiteit van Exeter en wordt ze beëdigd fysiotherapeut. Maar haar hart gaat uit naar de paardensport. Die liefde krijgt ze door moeder prinses Anne en vader Mark Phillips, beiden fervent én gelauwerd paardensporters, met de paplepel ingegoten. Koningin Elizabeth zou ooit eens gekscherend hebben gezegd: ‘Het zou me niet verbazen als Annes kinderen met vier benen ter wereld zouden komen.’

Zara is al op jonge leeftijd een echt paardenmeisje. ‘Mijn broer Peter en ik spendeerden heel wat tijd op het platteland met paarden. Na school gingen we meteen naar de stallen,’ aldus Zara. ‘Maar ik denk niet dat ik destijds naar mijn ouders keek en dacht: dat is wat ik ga doen als ik groot ben. Toen ik van school kwam, wilde ik ontdekken of ik goed genoeg was voordat ik belangrijke beslissingen nam.’ Zara blijkt wel degelijk goed genoeg te zijn, en neemt het besluit om zich toe te leggen op de paardensport. Met méér dan goed gevolg: ze wint tal van medailles, waaronder in 2012 een zilveren met het Britse eventingteam (eventing is een combinatie van dressuur, terreinproeven en springen) tijdens de Olympische Spelen in Londen. Die wordt haar overhandigd door haar trotse moeder, die zelf overigens als ruiter meedeed aan de Olympische Zomerspelen in 1976.

In 2003 is Zara in Sydney waar het wereldkampioenschap rugby plaatsheeft. Daar ontmoet ze in een bar de Britse rugby­speler Mike Tindall. In een Australisch tv-programma vertelt Zara dat ze Mike daar zag zitten, in mineur. ‘En daar begon het,’ aldus Zara. Mike: ‘Zara had een tussenjaar en was met vrienden in Australië. Ik had net gehoord dat ik niet was opgesteld voor de halve finale, en ik ging met wat andere spelers die ook niet in actie hoefden te komen iets drinken. Zara en ik werden aan elkaar voorgesteld, maar we hebben niet echt veel met elkaar gepraat. Later gaf een van de andere spelers mij haar telefoonnummer en zei: ze wil dat je haar een berichtje stuurt waar je na de finale heengaat, zodat ze mee kan.’ Het berichtje wordt verstuurd, en terug in Groot-Brittannië wijken Zara en Mike niet meer van elkaars zijde.

In april 2004 is de relatie ‘officieel’ wanneer Mike door Zara wordt voorgesteld aan haar ouders. ‘Zara’s moeder is legendarisch en haar vader is ook heel aardig,’ zegt Mike later. ‘Mijn vrienden vragen steeds maar hoe ik in de koninklijke familie pas, maar ze zijn echt heel gewoon.’ Zara en Mike kunnen het vooral zo goed met elkaar vinden omdat ze elkaar echt begrijpen. Ze leggen zich beiden met hart en ziel op hun sport toe, en dat daar veel tijd en energie in gestopt moet worden – waardoor ze soms de agenda’s naast elkaar moeten leggen om elkaar te kunnen zien – is in hun relatie geen enkel probleem. ‘Hij begrijpt de druk die er soms is, en ik begrijp dat van hem,’ aldus Zara, ‘en dat helpt natuurlijk. Maar het begon ermee dat we heel goede vrienden zijn.’

Het stel gaat samenwonen in een huis op Gatcombe Park, het landgoed van prinses Anne, en verhuist even later naar een schitterende witte villa in Cheltenham. Wanneer hij en Zara vijf jaar samen zijn, laat Mike weten dat een huwelijk op de agenda staat. ‘Ik denk niet dat het de vraag is óf we trouwen, maar wanneer…’ In december 2010 kondigen Zara en Mike hun verloving aan. Koningin Elizabeth en prins Philip laten weten ‘verrukt’ te zijn, en Zara raakt niet uitgepraat over haar verlovingsring: ‘Mike heeft hem zelf ­ontworpen. Ik had gehint op wat ik mooi vind, maar hij heeft het helemaal zelf gedaan.’ Op 30 juli 2011 geven Zara en Mike elkaar, onder het toeziend oog van de bijna voltallige koninklijke familie, het jawoord in de Canongate Kirk in het Schotse Edinburgh. Zara ziet er stralend uit in een trouwjurk van Stewart Parvin, de favoriete ontwerper van koningin Elizabeth en prinses Anne. Op haar hoofd draagt ze het prachtige meander-diadeem.

Voorafgaand aan hun huwelijk vertelt Mike dat hij en Zara graag kinderen willen, maar dat ze zullen wachten tot hun beider carrières hun de ruimte geven om een gezin te stichten. Twee jaar na de bruiloft kondigt Buckingham Palace aan dat het eerste kindje van Zara en Mike op komst is. Nog voor de geboorte verkopen ze hun villa in Cheltenham en verhuizen ze terug naar Gatcombe Park. Op 17 januari 2014 wordt dochter Mia Grace geboren. Afgelopen 18 juni verwelkomen zij en Mike hun tweede dochter Lena Elizabeth. Ruim een maand later onthult Zara dat ze voor de geboorte van Lena twee miskramen heeft gehad. ‘Je praat er niet over, het is te pijnlijk. Maar zoals met alles, heelt tijd de wonden. Dit keer was het heel vroeg in de zwangerschap.’ Ze vertelt dat ze in die tijd veel steun heeft gekregen van haar echtgenoot en van haar broer Peter. ‘Op dat moment had ik mijn familie hard nodig.’

Maar haar familie is er altijd voor Zara, want iedereen is enorm op haar gesteld. Ze is niet voor niets peettante van prins George, de oudste zoon van prins William en hertogin Catherine, die ze leert paardrijden. En wanneer hun aanwezigheid gewenst is op officiële koninklijke gelegenheden, zijn Zara en Mike met veel plezier present. Maar daarbuiten leven ze het anonieme, ‘gewone’ leven waarop ze zo gesteld zijn. ‘Als we nergens naartoe hoeven, zijn we erg ingetogen en relaxed. Het is heerlijk om met de honden naar buiten te gaan en door de bossen en velden rond ons huis te lopen,’ zegt Zara. ‘Ik houd enorm van de stilte en het isolement van waar we wonen.’ Natuurlijk hebben Zara en Mike ook een sociaal leven. Dát speelt zich voornamelijk op zaterdagavond af in de plaatselijke pub.

