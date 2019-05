Premier May feliciteert prins Harry en Meghan

De Britse premier Theresa May heeft haar gelukwensen overgebracht aan prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. “Mijn felicitaties voor de hertog en hertogin van Sussex met de geboorte van hun zoontje”, meldt May. “Ik wens jullie alle geluk van de wereld in deze gelukkige tijd.”

Het jongetje kwam maandagochtend om 05.26 uur lokale tijd ter wereld. Het kind weegt iets meer dan 6 pond.

De naam van het eerste kindje van Harry en Meghan is nog niet bekendgemaakt. Harry vertelde de pers dat hij en Meghan nog nadenken over een naam. Die moet binnen een paar dagen bekend zijn, beloofde de prins.

Harry, die Meghan bijstond tijdens de bevalling, vertelde “heel trots te zijn” op zijn echtgenote. Hij noemde de geboorte “een geweldige ervaring”.

