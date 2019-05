De nieuwe Japanse keizer Naruhito is dinsdag voor het eerst aan het werk gegaan. De afgelopen tien dagen had heel Japan vakantie, mede dankzij de troonswisseling op 30 april en 1 mei.

Het Keizerlijk Hofagentschap liet een camera toe in de werkkamer van de keizer om te filmen hoe hij het keizerlijk stempel zette onder een aantal documenten. Naruhito deed dat nauwgezet.

Het Hofagentschap had verder niet veel klaargelegd voor de keizer, wiens bureau vrijwel leeg was. Er was anders dan bijvoorbeeld bij koning Willem-Alexander geen iPad te bekennen en evenmin persoonlijke attributen, zoals een foto van zijn gezin.

Woningruil

De keizer moet vooralsnog steeds naar het keizerlijk paleiscomplex gebracht worden omdat hij nog niet uit de kroonprinselijke residentie Togu op het landgoed Akasaka is verhuisd. De woningruil met zijn ouders, die als kroonprinselijk paar ook in dit paleis woonden, moet nog plaatsvinden.

Het forensen van de keizer geeft het publiek wel de kans om hem met enige regelmaat te zien wanneer hij van en naar het keizerlijk paleis wordt gereden.