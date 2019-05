William heet Harry welkom in slapeloosheidclub

Prins William wenst zijn broertje veel succes met de slapeloosheid die gepaard gaat met het vaderschap. Dat zei William dinsdag in reactie op het babynieuws van zijn broer Harry en diens vrouw Meghan. Hun zoontje kwam maandagochtend ter wereld.

“We vinden het geweldig”, reageerde William mede namens zijn vrouw Catherine. De hertog en hertogin van Cambridge hebben hun neefje nog niet ontmoet. “We kijken ernaar uit hem de komende dagen te zien als de rust een beetje is wedergekeerd.”

William heette Harry welkom “in de club van slapeloosheid die het ouderschap heet”. William is ervaringsdeskundige, hij heeft drie kinderen. De oudste, prins George, is 5 jaar. De jongste, prins Louis, is net 1 jaar. William en Catherine hebben ook een dochter, prinses Charlotte vierde op 2 mei haar vierde verjaardag.