Al maanden wordt gespeculeerd over de peetouders van het eerste kind van prins Harry en zijn vrouw Meghan. George Clooney, goede vriend van het stel en volgens ‘kenners’ een van de kanshebbers, wordt het niet. Dat heeft de Hollywoodster laten weten aan het Amerikaanse blad People.

“Iedereen is dol op geruchten. Het is niet waar”, zei de 58-jarige Clooney. “Je wilt mij niet als peetvader van wie dan ook. Ik ben nog maar net vader. Dat is angstaanjagend.” George, die jarenlang gold als een van ’s werelds meest begeerde vrijgezellen, trouwde in 2014 met mensenrechtenadvocate Amal Alamuddin. In juni 2017 beviel zij van tweeling Ella en Alexander.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor kwam maandag ter wereld en deelt zijn verjaardag met Clooney. “Dat was mijn dag!”, grapte de acteur en regisseur. “En ik moest hem al delen met Orson Welles en Sigmund Freud! Ik zak steeds verder op de lijst.”

George en Amal hebben niet alleen met prins Harry en Meghan een nauwe band, maar inmiddels ook met prins Charles. Amal is sinds maart een van de ambassadeurs van Prince’s Trust, de goededoelenorganisatie van Charles.