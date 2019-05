Bijna een jaar geleden, op 18 mei, stonden prins Harry en Meghan ook al in het centrum van de belangstelling. Van hun huwelijksdag verscheen een uitgebreid verslag in Vorsten:

Hoeveel geluid kan een groep van 2640 mensen produceren? Veel! Zodra Meghan Markle op het terrein van Windsor Castle rijdt om bij de trappen van St George’s Chapel uit de auto te stappen, gaat er een luid gejuich op. Het gebied rondom het kasteel is tijdens de huwelijksceremonie afgesloten voor het grote publiek, maar sommige geluksvogels – onder wie vertegenwoordigers van goede doelen, schoolkinderen en paleismedewerkers – zijn uitgenodigd om op de grote dag getuige te zijn van aankomst en vertrek van bruid en bruidegom.

De bruid maakt de tocht naar de kapel in een koninklijke Rolls-Royce uit 1950, samen met haar moeder. Kort voor aankomst bij de kapel stapt Doria Ragland uit, en stappen bruidsjonkers Brian en John in. Prins Harry en prins William zijn dan al aangekomen. Ook per auto, maar zij leggen de laatste meters te voet af, zwaaiend naar het publiek.

Kort voor het middaguur op deze zonnige zaterdag kunnen de toeschouwers tegenover de ingang van de kapel (en de honderden miljoenen tv-kijkers wereldwijd) een eerste blik werpen op de veelbesproken bruidsjurk van Meghan. Het is een ontwerp van de Britse Clare Waight Keller voor het Franse modehuis Givenchy, minimalistisch en chic, met een vijf meter lange sluier, bekroond door een platina diadeem met diamanten, geleend van de koningin. Acht van de tien bruidskinderen – twee jongens, zes meisjes – zijn even daarvoor al aangekomen in drie wagens, begeleid door hun moeders, onder wie hertogin Catherine. En dan stelt iedereen zich op voor het grote moment: het binnentreden van de bruid.

Twee dagen eerder is al geoefend met de kinderen, al ging dat volgens een royaltyverslaggever van de BBC niet helemaal zoals gepland. Maar nu verloopt alles vlekkeloos, en schrijdt Meghan gevolgd door de tien kinderen tussen twee en zeven jaar oud, onder wie prins George en prinses Charlotte, de kapel binnen. Meghans vader Thomas Markle kan niet zoals gepland haar naar haar bruidegom begeleiden, vanwege gezondheidsproblemen kan hij niet reizen. Even werd er gespeculeerd dat Meghan aan de arm van haar moeder naar haar bruidegom zou lopen, maar Kensington Palace laat een dag voor de bruiloft weten dat de bruid haar toekomstige schoonvader de Prins van Wales daarvoor heeft gevraagd. Met een detail dat velen zien als een feministisch statement: het eerste stuk loopt ze met alleen haar bruidskinderen, pas later biedt prins Charles haar zijn arm aan.

Met plek voor zo’n zeshonderd gasten is St George’s Chapel voor ‘koninklijke-bruiloft-begrippen’ intiem. Harry en Meghan hebben daar bewust voor gekozen, maar willen wel iedereen die dat wil de kans geven getuige te zijn van hun feestelijke dag. De ceremonie wordt dan ook live uitgezonden op tv – alleen al in het Verenigd Koninkrijk via drie zenders – en gedurende de dag zijn er updates op de sociale media Facebook, Twitter en Instagram. Daar worden ook foto’s en filmpjes op gedeeld. In Windsor staan op verschillende plekken grote schermen waarop de tv-uitzending te volgens is door de vele tienduizenden belangstellenden die staan te wachten langs de route die de open koets met het bruidspaar na de ceremonie zal rijden.

De Britse koninklijke familie is met meer dan dertig personen aanwezig. Ook prins Philip is erbij, al sukkelt hij de laatste tijd wat met zijn gezondheid. Vertegenwoordigers van andere vorstenhuizen zijn, anders dan bij het huwelijk van prins William en Catherine in 2011, niet uitgenodigd. Harry is immers ‘slechts’ zesde in de lijn van troonopvolging, waardoor dit huwelijk ‘klein’ is gehouden. Al is het maar de vraag hoe klein dit is, met naar schatting 1,9 miljard tv-kijkers die getuige zijn.

Onder de klanken van Händels barokmuziek ziet prins Harry -die sinds enkele uren ook Hertog van Sussex, Graaf van Dumbarton en Baron Kilkeel is – zijn bruid dichterbij komen. Zeven jaar geleden stond Harry ook al te wachten op een bruid, toen Kate Middleton met zijn broer trouwde. Vandaag staan ze er ook met z’n tweeën, maar zijn de rollen omgedraaid: nu is William best man, de steun en toeverlaat van de bruidegom. En net als in 2011 zijn de broers ook nu op de avond voor het huwelijk even het massaal toegestroomde publiek gaan begroeten. Toen in Londen, nu in Windsor. Het duurt even voor Harry – evenals zijn broer gekleed in een uniform van The Blues and Royals – zijn bruid goed ziet, ze heeft een lange weg af te leggen. De prins is duidelijk ontroerd en begroet zijn toekomstige echtgenote met een stralende lach. Even vergeten ze alle aanwezigen en hebben ze alleen oog voor elkaar.

De huwelijksceremonie wordt geleid door David Conner, de deken van Windsor, maar het is Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, die het huwelijk zal voltrekken. Het bruidspaar wordt verwelkomd door de deken, na de eerste hymne neemt de aartsbisschop van Canterbury het woord. En hij stelt al vrij snel de vraag waar iedereen al sinds de bekendmaking van de verloving in november op gewacht heeft: beloof je van de ander te houden, hem of haar te troosten, te eren en te beschermen, en zul je de ander trouw zijn, zolang je leeft? Beiden antwoorden met een plechtig ‘I will’.

Na een gebed door de aartsbisschop spreekt lady Jane Fellowes, de zus van wijlen prinses Diana: zij leest uit het Hooglied uit het Oude Testament. Na een bevlogen rede van de Amerikaanse bisschop Curry van de Episcopal Church en Stand by my, gezongen door een gospelkoor, is het grote moment daar. Harry en Meghan houden elkaars hand vast en kijken elkaar diep in de ogen. Ze spreken de woorden die dankzij films en tv-series ook voor ons Nederlanders zo bekend klinken: ‘I, [..] take you [..], to have and to hold from this day forward; for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherich, till death us do part.’ Dan schuift Harry een ring, traditioneel voor koninklijke bruiden gemaakt van Welsh goud, aan de ringvinger van Meghans linkerhand. Anders dan zijn broer prins William gaat ook Harry een ring dragen. Meghan schuift een exemplaar van platina aan de ringvinger van zijn linkerhand. De aartsbisschop verklaart Harry en Meghan tot man en vrouw, waarmee Meghan nu officieel Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van Sussex is.

Terwijl het bruidspaar zich met prins Charles en Doria Ragland even terugtrekt voor het tekenen van het trouwregister, luisteren de genodigden naar muziek van de 19-jarige cellist Sheku Kanneh-Mason. De ceremonie wordt afgesloten met het zingen van het volkslied. ‘God save the Queen’, klinkt het door de kapel, waarna de Hertog en Hertogin van Sussex, gevolgd door hun bruidskinderen en naaste familie, naar buiten lopen. Een stralende zon begroet het gezelschap, dat zich bovenaan de trappen verzamelt. En daar geven Harry en Meghan elkaar hun eerste kus als echtpaar, een luid gejuich gaat op. Dan komt een open rijtuig voorrijden, een zogenoemde Ascot Landauer, getrokken door vier Windsor Grey paarden. Het bruidspaar stapt in voor een rit van circa 25 minuten door Windsor, waar zo’n 100.000 belangstellenden zich achter de dranghekken hebben verzameld. Het gezelschap bovenaan de trap, waar inmiddels ook de koningin en prins Philip zijn verschenen, zwaait hen uit.

Het bruidspaar wordt begeleid door spectaculair geklede ruiters van de Household Cavalry, waar The Blues and Royals – waarvan Harry vandaag het uniform draagt – deel van uitmaakt. De zeshonderd gasten begeven zich intussen naar het nabijgelegen Windsor Castle, waar koningin Elizabeth een receptie geeft. Daar zullen kleine hapjes geserveerd worden, zoals Schotse langoustines met citrus crème fraiche gewikkeld in gerookte zalm en gegrilde Engelse asperges gewikkeld in Umbrische ham. Hier zal zanger Elton John optreden, die ook tijdens de uitvaart van prinses Diana een lied zong. Ondertussen worden de Hertog en Hertogin van Sussex toegejuicht door duizenden mensen langs de route.

Nadat Harry en Meghan op het kasteel zijn aangekomen, worden niet alleen de officiële trouwfoto’s gemaakt, maar uiteraard ook de bruidstaart aangesneden. Al weken geleden is bekendgemaakt dat het een taart van citroen en vlierbloesem is, waarvoor vlierbloesemlikeur is gebruikt die geproduceerd is op het landgoed Sandringham. Er is champagne en verschillende soorten wijn, maar ook niet-alcoholische verfrissingen zoals appelsap, wederom van Sandringham. ‘s Avonds is er voor een relatief klein gezelschap van tweehonderd genodigden nog een receptie met prins Charles als gastheer, op Frogmore House, ruim een kilometer van het kasteel. De tuin van dit huis was de locatie van de officiële verlovingsfoto’s.

