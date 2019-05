Koning Willem-Alexander is donderdagmiddag afgereisd naar Appingedam. In de wijk Opwierde-Zuid sprak hij met inwoners die zijn gedupeerd door de aardgaswinning in Groningen.

In de wijk vindt de eerste grote versterkingsaanpak van woningen in de provincie plaats. Van de bijna 500 getroffen huizen worden er tientallen versterkt. De rest wordt afgebroken en nieuw gebouwd. Het project is samen met eigenaren en huurders ontwikkeld en de kosten zijn voor het Rijk.

De koning nam allereerst deel aan een rondetafelgesprek met tien wijkbewoners. Samen met burgemeester Hiemstra van Appingedam en de commissaris van de Koning in Groningen, luisterde Willem-Alexander naar de ervaringen van de mensen.

Daarna kreeg hij een rondleiding door de wijk en nam hij een kijkje in twee huizen. De koning eindigde in het buurthuis waar hij tekeningen kreeg van kinderen die de bevingen meemaakten.