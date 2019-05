Voor iedereen die weet hoe je de perfecte Instagram-feed maakt en een goede tweet schrijft, zijn er carrièrekansen in het communicatieteam van de Britse royals. Koningin Elizabeth zoekt een ‘digital communications officer’, zo blijkt uit een vacature op de site van het Britse koningshuis.

De ideale kandidaat moet “nieuwe manieren vinden om de koningin bij het publiek, zowel in Groot-Brittannië als wereldwijd, onder de aandacht te houden”. Ook moet hij of zij staatsbezoeken vastleggen, artikelen schrijven en de digitale platformen onderhouden. Ervaring met fotografie, social media en video is een vereiste.

De uitverkorene kan rekenen op een jaarsalaris van 30.000 pond (ruim 34.000 euro) en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling en gratis lunch. Geïnteresseerden kunnen zich tot volgende week zondag melden.