Prinses Beatrice heeft zaterdag haar nieuwe geliefde Edoardo Mapelli Mozzi meegenomen naar de bruiloft van lady Gabriella Windsor. Op foto’s in Britse media is te zien hoe het koppel met Beatrice’s moeder Sarah Ferguson naar de kapel van St. George in Windsor loopt.

De 30-jarige Beatrice en haar vriend maakten december vorig jaar hun relatie openbaar door samen naar een gala in New York te gaan. Ze zijn sinds november officieel een setje.

De bruiloft van Gabriella, vijftigste in lijn van de troonopvolging, en Thomas Kingston wordt zaterdag druk bezocht. Zo zijn onder anderen koningin Elizabeth, prins Harry en Pippa Middleton van de partij.