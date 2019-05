Letizia op hoofdkantoor VN in Genève

De Spaanse koningin Letizia heeft dinsdag een bezoekje gebracht aan het Europese hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Genève. De vorstin reisde naar Zwitserland vanwege de World Health Assembly, waarbij landen acht dagen lang samenkomen om te praten over de wereldwijde gezondheid.

De 46-jarige Letizia woonde onder meer gesprekken over de veiligheid van wegen en noodhulp bij. Ook werd haar de zogeheten CUBE, een noodkit die ingezet kan worden voor epidemieën, getoond.

De Spaanse is haar week druk begonnen. Maandag was ze ook al bij een awardshow voor goededoelenorganisaties in Madrid.