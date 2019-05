Carl Gustaf en Silvia aangekomen in Ierland

Het Zweedse koningspaar is woensdag aangekomen in Ierland voor een driedaags staatsbezoek op uitnodiging van president Michael D. Higgins. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia werden in Dublin ontvangen door de president en zijn vrouw.

Na de ontvangst bij de ambtswoning van de president, Áras an Uachtaráin, wordt een erekrans gelegd bij de herdenkingstuin in de Ierse hoofdstad. Ook worden de koning en koningin rondgeleid door het Croke Park stadion en de dag wordt afgesloten met een ontvangst in de ambtswoning van de burgemeester van Dublin.

De minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Energie en Digitale Ontwikkeling en een zakelijke delegatie uit Zweden zijn meegereisd, om de politieke en zakelijke banden tussen de twee landen te versterken. Het koninklijk paar bezoekt niet alleen Dublin, maar ook de graafschappen Westmeath, Galway en Clare.