Koningin Elizabeth heeft donderdag een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van British Airways op luchthaven Londen Heathrow. De Britse luchtvaartmaatschappij viert het honderdjarig bestaan. In 1919 was de eerste vlucht naar Parijs.

De Britse koningin ontmoette donderdag medewerkers die gekleed waren in uniformen sinds de jaren 30 tot nu. Aan de hand van historische voorwerpen, foto’s en documenten over vliegtuigmodellen kreeg de koningin daarna een kijkje in honderd jaar Britse luchtvaartgeschiedenis.

In het bedrijfsmuseum van British Airways trof Elizabeth onder meer ook haar eigen eerste vliegticket voor een vlucht die ze met haar man prins Philip naar Jamaica maakte.

British Airways sprak na afloop van het bezoek van een geslaagde dag. “Vandaag is het een bijzondere dag voor ons allemaal bij British Airways, omdat we hare majesteit de koningin van harte welkom mochten heten voor een bezoek ter ere van ons honderdjarig bestaan.”