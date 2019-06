Prins Carlos en echtgenote prinses Annemarie zijn zaterdagmorgen in het Arsenaal, de historische Italiaanse marinebasis in Venetië, ontvangen door admiraal Andrea Romani. Hij gaf de hertog en hertogin van Parma, die op uitnodiging van de Orde van Malta een driedaags bezoek brengen aan Venetië, een rondleiding over het terrein van de basis en door het marinemuseum. Ook had hij een onderhoud met Carlos en zijn gezelschap. Duurzaamheid en ethiek waren daarbij gespreksonderwerpen.

Het hertogelijk paar begon daarna aan een korte rondvaart door Venetië, met een bezoek aan het eeuwenoude ziekenhuis van Johannes en Paulus, met daarin ook de Scula Grande di San Marco met een historische bibliotheek en een bijzondere expositie van oude medische gereedschappen. “Maar goed dat we niet in die tijd leefden”, merkte prinses Annemarie op bij de apparaten voor bloedtransfusie.

Vervolgens ging het stel per taxiboot over de lagune naar het eiland Murano, wereldberoemd vanwege het glas wat daar sinds de dertiende eeuw wordt gemaakt. Carlos en Annemarie kregen een rondleiding door de glasfabriek Mazzega, producent van echt ambachtelijk glaswerk in alle soorten en maten. De kroonluchters die er worden vervaardigd zouden in menig paleis niet misstaan.

Van Murano ging het gezelschap naar het pittoreske en vanwege de bonte kleuren van de huizen bij toeristen geliefde eiland Burano voor een wandeling, netjes laverend tussen de duizenden andere bezoekers op de zonovergoten zaterdag.