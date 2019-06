Pieter van Vollenhoven toonde zich na afloop van het symposium ‘Een kritische waakhond voor de veiligheid’ dat de Universiteit Leiden ter ere van zijn tachtigste verjaardag organiseerde bijzonder tevreden. Er was stevig gesproken en zijn idee om een Nationale Inspectie voor de Veiligheid in te stellen kreeg van diverse kanten bijval. Ook prinses Margriet gaat geboeid en ingespannen geluisterd. “Ze is er duidelijk ook bij betrokken”, aldus de Leidse rector magnificus Carel Stolker.

Jeroen Dijsselbloem, de nieuwe voorzitter van de in 2005 dankzij Pieter van Vollenhoven tot stand gekomen Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV), kondigde bijvoorbeeld aan dat zijn organisatie zelf structureel gaat kijken naar wat er wordt gedaan met de aanbevelingen uit onderzoeken. Hij had vastgesteld dat aan de wettelijk eis dat ministers een keer per jaar moeten rapporteren over wat er met de aanbevelingen van de OVV is gebeurd, nauwelijks uitvoering wordt gegeven. “Het gebeurt slordig of helemaal niet.”

Pieter van Vollenhoven bepleit een onafhankelijke Nationale Inspectie voor de Veiligheid en gaat daar nadrukkelijk voor lobbyen in de Tweede Kamer, zo zei hij dinsdag. Het niet in de praktijk brengen van geleerde lessen na veiligheidsonderzoeken en het gesjoemel met veiligheidsregels – vaak om economische motieven – zijn voor hem reden om dit voor te stellen. Dijsselbloem ging daar niet helemaal in mee, maar wil een nieuwe wet die de verschillende bestaande inspecties, die vaak ook verschillende bevoedgheden hebben, meer onafhankelijkheid geeft en die de verschillen tussen de inspecties wegneemt.

Tjibbe Joustra, bij de OVV de opvolger van Pieter van Vollenhoven en voorganger van Dijsselbloem, gebruikte het onderzoek naar de Groningse gaswinning als kleurrijk en veelzeggend voorbeeld van hoe in de praktijk met aanbevelingen wordt omgegaan en hoe ook adviezen van de eigen inspecties in een la kunnen verdwijnen. Hij noemde Groningen “de grootste schande van Nederland” en sprak laatdunkend over het gebrek aan vooruitgang dat lange tijd werd gemaakt. “Alleen het aantal klachten ging vooruit.”

Van Vollenhoven herhaalde een uitspraak van professor André Knottnerus, oud-voorzitter van de WRR en de Gezondheidsraad. “Nederland is het veiligste land ter wereld, maar we zijn vaak door het oog van de naald gekropen.”