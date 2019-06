Victoria is bijna klaar met wandeltochten

De Zweedse kroonprinses Victoria loopt vrijdag in Gästrikland, waar ze het 12 kilometer lange kustpad volgt van Engeltofta naar Gävle. Het is de voorlaatste wandeling uit een reeks waarmee ze in september 2017 begon.

De kroonprinses wil met haar wandeltochten in elk van de historische provincies (‘landskap’) van Zweden niet alleen zelf ervaren hoe mooi en divers ze zijn qua natuur en landschap, maar tegelijkertijd ook de Zweden zelf daarop attent maken. De kroonprinses benadrukt met haar wandelingen ook de waarde van het buitenleven en het nut van beweging. Het publiek wordt dan ook steeds uitgenodigd om mee te lopen en veel mensen maken daar gebruik van.

“De ontmoeting tussen bos en zee geeft ons een mooie mix van natuurervaringen en een goed inzicht van wat ooit de welvaart van Gävle heeft opgebouwd: de bosbouwindustrie, scheepvaart, handel en visserij. Ik ben trots en blij dat de kroonprinses deze prachtige plek in Gästrikland wil ervaren en hoop dat zoveel mogelijk mensen ons willen vergezellen tijdens de wandeling”, zei Per Bill, gouverneur van Gävleborg voorafgaand aan de komst van Victoria.

De laatste wandeltocht is volgende week, op 14 juni in Dalarna. Victoria is dan 25 keer op stap geweest en heeft alle uithoeken van Zweden bezocht.