De Britse prins Philip viert maandag zijn 98e verjaardag. De echtgenoot van koningin Elizabeth wordt op Twitter veelvuldig gefeliciteerd.

Ook het account van Kensington Palace feliciteert de hoogbejaarde Philip, die twee jaar geleden officieel met pensioen ging. “We wensen Zijne Koninklijke Hoogheid de hertog van Edinburgh een zeer fijne 98e verjaardag toe”, twittert @RoyalFamily. De tweet wordt afgesloten met de speciale hashtag ‘HappyBirthdayHRH’.

Philip verschijnt maandag waarschijnlijk niet in het openbaar. Bij Trooping the Colour, de officiële viering van de verjaardag van koningin Elizabeth, was hij zaterdag ook niet aanwezig. Ook bij de herdenking van D-day donderdag liet Philip verstek gaan.

Misschien krijgt hij er niks van mee, maar in Londen zijn maandag wel saluutschoten te horen ter ere van Philip.