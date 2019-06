De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is woensdag begonnen aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noorwegen. Koning Harald en zijn zoon kroonprins Haakon verwelkomden hem met een officiële ceremonie in Oslo waar voor de gelegenheid de rode loper was uitgerold.

Echt mooi weer had Moon Jae-in niet meegenomen. Het regende tijdens zijn aankomst waardoor er assistenten met paraplu’s meeliepen om hem en zijn vrouw Kim Jung-sook droog te houden. Tot donderdag hoeft Moon Jae-in zich niet te vervelen. Zo legt de president later woensdag een krans bij het oorlogsmonument in de vesting Akershus en staan er ’s avonds een concert en galadiner gepland.

Harald had woensdag zijn vrouw koningin Sonja niet aan zijn zijde. De vorstin zou wel aanwezig zijn maar zegde dinsdag al haar afspraken af vanwege een infectie aan haar rechtervoet. Ze moet daarom een tijdje rust houden om te herstellen.