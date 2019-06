De Spaanse koning Felipe was woensdagavond in Madrid aanwezig bij de benefietavond van het stierenvechtfestival de Feria de San Isidro. Hij keek vanuit de koninklijke loge van de Plaza de Toros de las Ventas naar de verrichtingen van de bekende stierenvechters Julian Lopez ‘El Juli’ en Diego Urdiales.

Het was de tweede keer dat Felipe als koning aanwezig was bij de Corrida de la Beneficencia, een van de belangrijkste avonden uit de stierenvechtkalender. In 2017 en 2016 moest hij verstek laten gaan vanwege respectievelijk een werkbezoek en een staatsbezoek. Dit kwam Felipe op heel wat kritiek te staan.

In die jaren was Felipes vader koning Juan Carlos met verschillende familieleden wel aanwezig bij de wedstrijden. Felipe is, in tegenstelling tot zijn vader koning Juan Carlos, geen groot liefhebber van het stierenvechten.

De benefiet kent een lange geschiedenis. Het begon bij koning Filips II die een stierengevecht organiseerde voor het Hospital General zodat het ziekenhuis patiënten kon behandelen die zelf geen geld hadden. Sinds 1856 is het een jaarlijks terugkerend evenement.