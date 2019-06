Goede planning is bij een staatsbezoek geen garantie dat alles vlekkeloos verloopt. Dat is deze week gebleken bij het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Ierland. Daar zorgden een paar schoonheidsfoutjes voor een enkele gefronste wenkbrauw en verder voor enig amusement. Koning Willem-Alexander, naar eigen zeggen geen protocolfetisjist, zal er echter geen aanstoot aan hebben genomen.

Het kantoor van de Taoiseach, de Ierse premier Leo Varadkar, zorgde donderdag voor de grootste en opvallendste faux pas. Bij de ontvangst van het Nederlandse koningspaar hadden zijn medewerkers naast de Ierse en Europese vlag netjes die van Nederland opgesteld. Maar niemand was kennelijk op het idee gekomen nog even te controleren hoe de Nederlandse vlag er ook al weer uit zag. De driekleur hing dan ook op zijn kop, met het blauw boven.

De kersverse Lord Mayor van Dublin, Paul McAluiffe, die vorige week vrijdag pas in het prestigieuze ambt werd gekozen, kreeg een grondig voorbereide tekst voor zich toen hij het hoge Nederlandse bezoek in Mansion House moest toespreken. Moeiteloos somde hij de burgemeesters van Dublin met Nederlandse wortels op en ook het verhaal van de door koning-stadhouder Willem III 321 jaar eerder geschonken ambtsketting kwam er zonder hakkelen uit. Alleen de naam van zijn Nederlandse gast leverde problemen op. McAluiffe verwelkomde in elk geval ‘His Majesty Alexander-Willem in Dublin.

Kopiëren en plakken

De medewerkers van de Ierse president Michael D. Higgins gingen woensdag in de fout met de informatie die aan de media werd verstrekt voorafgaand aan de welkomstceremonie voor het koningspaar. Van minuut tot minuut werd aangegeven wat er te gebeuren stond, inclusief de mededeling dat naast het Ierse volkslied ook dat van Zweden zou worden gespeeld.

De fout was makkelijk te verklaren. Een maand eerder waren koning Carl Gustaf en koningin Silvia te gast in Dublin. Hun welkomstceremonie bevatte dezelfde elementen, dus met een beetje kopiëren en plakken was het programma snel gemaakt. De militaire band speelde overigens gewoon het Wilhelmus en het hoofd van de communicatiedienst van het paleis – nota bene een Nederlander – bood de media zijn verontschuldigingen aan.