Op de tweede dag van het staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en zijn vrouw Kim Jung-sook aan Zweden, hebben koning Carl Gustaf en koningin Silvia hun Aziatische gasten een drukke dag voorgeschoteld.

In de voormiddag bezochten de koning en de president de Norrsken Foundation. Dat is een Zweedse stichting die bedrijven en organisaties ondersteunt die een positieve impact op de samenleving willen hebben. Tijdens het bezoek presenteerden Koreaanse en Zweedse bedrijven voorbeelden van oplossingen en diensten in bijvoorbeeld het milieu, onderwijs en duurzaam ondernemen.

De koningin en de Koreaanse first lady brachten een bezoek aan Djurgården in de hoofdstad Stockholm. Daarna woonden ze de prijsuitreiking bij van de Korea Sweden Young Design Award. Na de ceremonie werden de prijswinnaars in de gelegenheid gesteld om hun werk te laten zien aan de hoge gasten.

Het koningspaar bezocht later ook nog met de gasten uit Korea het monument voor oorlogsveteranen op Djurgården. Daarbij was ook minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallström aanwezig. In de avond is er nog een speciaal concert.