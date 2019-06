Ter ere van Vaderdag hebben prins Harry en zijn vrouw Meghan een nieuwe foto gedeeld van hun pasgeboren baby Archie Harrison. SussexRoyal, het Instagram-account van de hertog en hertogin van Sussex, zette het kiekje zondagmiddag online.

Op het plaatje is te zien hoe Archie, in de armen van Harry, zijn vader’s vinger vasthoudt en nieuwsgierig in de camera kijkt. “Fijne Vaderdag! En een hele speciale eerste Vaderdag voor de hertog van Sussex”, staat er bij de foto.

Archie kwam 6 mei ter wereld. Twee dagen daarna toonden Harry en Meghan het kleintje voor het eerst aan de wereld.

Eerder op de dag deelde Kensington Palace, het account van de hertog en hertogin van Cambridge, speciaal voor Vaderdag ook al twee vader-zoon-foto’s. Daarop waren William en zijn zoon Louis en William en zijn vader Charles te zien.