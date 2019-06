De Luxemburgse oud-prinses Tessy heeft afgelopen weekend meegedaan aan een fietstocht in Zweden voor een goed doel. De ex-vrouw van prins Louis legde de tocht van 300 kilometer af in 14 uur en 45 minuten en noemt het dan ook de zwaarste uitdaging die ze ooit op sportief vlak heeft meegemaakt.

Vooral de laatste 40 kilometer waren heftig. “Ik wilde bijna stoppen omdat ik zoveel pijn had en uitgeput was, maar ik heb het met tranen in mijn ogen toch volbracht”, schrijft Tessy op Instagram.

Het was het waard, want de Luxemburgse haalde 4000 pond op voor haar organisatie Professors Without Borders, die zich wereldwijd inzet voor beter onderwijs. “De pijn gaat weg, maar de zomerschool die we nu kunnen oprichten zal voor altijd toekomstige leiders opleiden. Daarom is het de pijn meer dan waard.”