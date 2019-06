Koningin Máxima woont eind deze maand de G20-top in Japan bij. De vorstin is uitgenodigd in haar functie van VN-pleitbezorger op het gebied van het verbeteren van de toegankelijkheid van financiële diensten, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

In Osaka houdt Máxima op uitnodiging van premier Shinzo Abe van Japan een korte toespraak tijdens het zogenoemde ‘side event’ Women Empowerment. Ook is er aandacht voor de Women20, de W20. Deze zogenoemde ‘engagement groep’ van de G20 bestaat uit internationale vrouwelijke leiders uit de publieke en private sector en het maatschappelijk middenveld. Máxima sprak eerder deze maand met vertegenwoordigers van de W20 op Paleis Noordeinde.

De koningin heeft verder bilaterale overleggen met regeringsvertegenwoordigers van landen die actief zijn met de verbetering van toegang tot financiële diensten.

Máxima was ook al aanwezig bij de vorige G20-top, die in december plaatshad in Buenos Aires in Argentinië.